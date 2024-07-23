Batman\'da mahalle ortasında çıkan yangın kovalarla söndürüldü

3.Sayfa

Batman'ın Sason ilçesinde mahalle ortasında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, mahallelinin kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, Sason'a bağlı Aşağı Mahalle'de henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek mahalle ortasında bulunan bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Mahalle arasında bulunan yolların dar olması nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı yangın, mahalle sakinlerinin kovalarla taşıdığı suyla söndürüldü.

Yangında bahçelerde bulunan üzüm ve meyve ağaçları zarar gördü. - BATMAN