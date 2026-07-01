Batman\'da Metamfetamin Yakalandı

Batman'da narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kullandığı sıra dışı sevkiyat yöntemini ortaya çıkardı. Valizin iç kısmına emdirilmiş halde taşınan sıvı metamfetamin, dedektör köpeği Mailo'nun dikkati sayesinde ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde gerçekleştirdikleri denetimlerde Narkotik Dedektör Köpeği Mailo eşliğinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada, valizin iç kısmına emdirilmiş vaziyette 966 gram sıvı metamfetamin ile iki parça halinde toplam 6,66 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek amacıyla kullandığı bu yöntem, narkotik ekiplerinin titiz çalışması ve dedektör köpeği Mailo'nun hassas araması sayesinde deşifre edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN