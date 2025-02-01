Batman'da minibüs takla attı: 2 yaralı
BATMAN - Batman'da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Yenipınar köyünden Batman istikametine gitmekte olan H.D. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Minibüs Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?