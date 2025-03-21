Batman\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Babil Plaza önünde yaşandı. Yusuf Ziya'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Ziya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN