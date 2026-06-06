Batman\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Batman'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı mevkisinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpışma sonucu sürücü ve 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN