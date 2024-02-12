Batman'da Ocak ayında hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama suçları başta olmak üzere toplamda 725 olayda gözaltına altına alınan şüphelilerden 81'i tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada; Ocak ayı içerisinde meydana gelen 725 olaydan 623 olay aydınlatıldığı ve 701 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.
Şahıslardan; 25 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 295 fişek, 8 av tüfeği, 145 TL kumardan elde edilen para, 154 kumarda kullanılan iskambil kağıdı, 4 çalıntı klima, 1 çalıntı cep telefonu, 3 çalıntı otomobil, 4 çalıntı motosiklet ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, ocak ayı içerisinde kentte farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 53 şüpheliden 19'u sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise "hırsızlık" suçundan 87 yıl 5 ay 8 gün hapis cezası bulunan 6 şahıs, "tasarlayarak öldürme" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 şahıs başta olmak üzere yapılan çalışmalar neticesinde toplam 177 şahıs yakalanmış olup 62 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 115 şahsın da adli makamlarca serbest bırakıldığı ifadelerine yer verildi. - BATMAN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Ocak Ayında 725 Olayda 81 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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