Batman\'da Operasyon: 18 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

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Batman'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 18 kaydı ve aranması bulunan şahıs yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 12'si dolandırıcılık, 1'i güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 18 adet suç kaydı ve aranması bulunan H.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN