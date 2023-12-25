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Batman'da operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman\'da operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 12:46,
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Batman'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlünce, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için son bir haftada düzenlenen iki ayrı operasyonda, 244 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 150 farklı kalibrelerde fişek, çok sayıda paketlenmiş halde esrar ve skunk maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 330 lira para ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda, 1'i hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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