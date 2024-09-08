Batman\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Batman'da seyir halindeki otomobil önündeki kamyona çarptı, kazada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk istikametinden Batman kent merkezine gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DCK 132 plakalı otomobil, Batman Havaalanı kavşağında önünde seyreden 21 GK 118 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, şans eseri deprem tatbikatından dönen bir STK'nın arama kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN