Batman\'da otomobil refüje çıktı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Batman'da otomobil refüje çıktı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Ahmet Necdet Sezer Bulvarı'ndaki otobüs terminali kavşağında otomobilin refüje çıkması sonucu sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Batman'da meydana gelen kazada refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı üzerindeki şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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