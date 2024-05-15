Batman'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Batman'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Batman\'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan Batman'a gelen bir otomobili durdurarak arama yaptı. Dedektör köpek İka'nın yardımıyla yapılan aramada, otomobilin bagajında yangın tüpü içerisine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve yolcu gözaltına alındı.

15.05.2024 21:16
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Batman'da durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle yapılan aramada bagajda bulunan yangın tüpü içerisine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan ihbar doğrultusunda çalışma başlatıldı. Van'dan Batman'a gelen bir otomobili takibe alan ekipler, durdurdukları otomobilde dedektör köpek İka ile otomobilin bagaj kısmında yaptığı aramada yangın tüpünün içinde 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ile beraberindeki yolcunun emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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