 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da park halindeki araçtan laptop ve cüzdan çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da park halindeki araçtan laptop ve cüzdan çalındı

Batman Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir aracın camını kıran hırsız veya hırsızlar, araç sahibine ait laptop bilgisayar ve cüzdanı çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Batman\'da park halindeki araçtan laptop ve cüzdan çalındı
15.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:11
Abone Ol

Batman'da park halindeki bir aracın camını kıran hırsız veya hırsızlar, bir adet laptop bilgisayar ve cüzdan çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre olay Batman Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi 1601 Sokakta meydana geldi. Gece 03.00 sularında R.K. isimli şahsa ait, sokakta park halindeki aracın camını kırmak suretiyle hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız veya hırsızlar, araç sahibine ait laptop bilgisayar ve cüzdanı çaldı. Araç sahibinin şikayeti üzerine olay yerine intikal eden Batman İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri, hırsızlık vakasının yaşandığı sokakta, araçta parmak izi alıp detaylı incelemeler yaptı. Hırsızlığa maruz kalan araç sahibi R.K., "Gece saat 00.00'e eve geldim ve aracımı sokağa park ettim. Sabah işe gitmek için aracımın başına geldiğimde camının kırılmış olduğunu fark ettim. İçeri girdiğimde laptop bilgisayar ve cüzdanımın çalındığını gördüm ve bunun üzerine hemen polisi aradım. Aynı durum geçen sene de başıma geldi. Yine aracımın camını kıran hırsızlar, dizüstü bilgisayarı bilgisayar ve cüzdanımı çalmışlardı" diye konuştu.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler Mahallesi, Batman, Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da park halindeki araçtan laptop ve cüzdan çalındı - Son Dakika


14:21
Otomotiv devi General Motors, 1300 kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi General Motors, 1300 kişiyi işten çıkaracak
14:05
Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49
Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48
Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Son Dakika
14:05 Takımlar tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:49 Vatandaşa inek sattıran fatura göndermişlerdi! ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
12:48 Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı
12:42 MHP, Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da aday göstermeme kararı aldı
12:40 Ece Ronay gözaltında - 1
11:52 Balığa çıkan baba ve kızı, gölün derinliklerinde 150 yıllık gemi enkazı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 14:28:46. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da park halindeki araçtan laptop ve cüzdan çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement