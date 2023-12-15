Batman\'da park halindeki araçtan laptop ve cüzdan çalındı

Batman'da park halindeki bir aracın camını kıran hırsız veya hırsızlar, bir adet laptop bilgisayar ve cüzdan çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre olay Batman Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi 1601 Sokakta meydana geldi. Gece 03.00 sularında R.K. isimli şahsa ait, sokakta park halindeki aracın camını kırmak suretiyle hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız veya hırsızlar, araç sahibine ait laptop bilgisayar ve cüzdanı çaldı. Araç sahibinin şikayeti üzerine olay yerine intikal eden Batman İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri, hırsızlık vakasının yaşandığı sokakta, araçta parmak izi alıp detaylı incelemeler yaptı. Hırsızlığa maruz kalan araç sahibi R.K., "Gece saat 00.00'e eve geldim ve aracımı sokağa park ettim. Sabah işe gitmek için aracımın başına geldiğimde camının kırılmış olduğunu fark ettim. İçeri girdiğimde laptop bilgisayar ve cüzdanımın çalındığını gördüm ve bunun üzerine hemen polisi aradım. Aynı durum geçen sene de başıma geldi. Yine aracımın camını kıran hırsızlar, dizüstü bilgisayarı bilgisayar ve cüzdanımı çalmışlardı" diye konuştu.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN