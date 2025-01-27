Batman'da Piknikte Köpek Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Piknikte Köpek Saldırısı

Geniş Video İzle

Batman'da pikniğe giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı; baba hemen müdahale etti.

27.01.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da ailesiyle pikniğe giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı

Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun imdadına babası yetişti

BATMAN - Batman'da ailesiyle pikniğe giden çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Merkeze bağlı Binatlı köyünde pikniğe giden Gündem ailesinin 12 yaşındaki erkek çocukları, bölgede oyun oynarken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aile, yaralanan çocuklarını araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Çocuk burada tedavi altına alındı.

H.V.G. (12), piknikte iki köpeğin saldırısına uğradığını, köpeklerin olduğu bölgede hayvan barınağının da olduğunu belirterek, babasının köpeklerin saldırdığını fark etmesi üzerine hastaneye getirildiğini söyledi.

Baba Selahattin G. ise yetişmediği takdirde iki köpeğin çocuğuna büyük zarar vereceklerini belirterek, "Merkeze bağlı Binatlı köyünde oturuyorum. Hafta sonu hava güzeldi, ailemle birlikte pikniğe gittik. Tabii pikniğe gittiğimiz yer yaklaşık 500 metre hayvan barınağına yakın bir noktada. Çocuğum oyun oynarken o bölgede bulunan iki köpek birden çocuğuma saldırdı. Köpeklerin saldırdığını görünce hemen koşup çocuğumu kurtardım, yoksa hem çocuğum hem bacanağımın çocuklarına büyük zarar vereceklerdi" dedi.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Yaşam, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Piknikte Köpek Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
13:59 İstanbul Valiliği’nden İBB’ye ’Cuma namazı’ uyarısı İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
20:47 Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı için tutuklama talebi
20:39 Oğuz Aydın’ın attığı gol ağızları açık bıraktı Oğuz Aydın'ın attığı gol ağızları açık bıraktı
20:35 Görev başarıyla tamamlandı Türk donanması Hint Okyanusu’nda Görev başarıyla tamamlandı! Türk donanması Hint Okyanusu'nda
20:07 Kırmızı kart mı, değil mi Herkes bu pozisyonu tartışıyor Kırmızı kart mı, değil mi? Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 15:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Piknikte Köpek Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.