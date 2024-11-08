Batman\'da PKK Sempatizanlarının Protestosu İsyana Dönüştü

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Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle sokaklara inen terör örgütü PKK sempatizanları, sokakları ateşe vererek bazı iş yerlerini yağmaladı.

Batman'da belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto bahanesiyle bir kez daha sokaklara dökülen terör örgütü PKK sempatizanları, şehri savaş alanına çevirdi. Polisle çatışan protestocular, havai fişek attı. PKK sempatizanları, bir zincir marketi de yağmalarken, çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kentte bir zincir market şubesi, protestocuların hedefi oldu. Camlarını kırarak marketten içeri giren çok sayıda kişi marketi yağmaladı. Farklı bir iş yerine de giren bir grup, iş yerinden çok sayıda telefon ve telefon aksesuarı çaldı. - BATMAN