Batman'da polis ekipleri anız yangınlarına TOMA ile müdahale etti

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Batman'da farklı noktalarda buğday tarlalarında çıkan anız yangınlarına polis ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ederek söndürdü.

Çeşitli noktalarda çıkan anız yangınlarını gören polis ekipleri, kısa sürede yangın yerine ulaşarak TOMA ile müdahale etti. Son olarak Batman'da bir mahallede çıkan anız yangını TOMA Timinin müdahalesi sonucu alevler tarlanın tamamına yayılmadan söndürüldü. Polis ekiplerinin yangınlara hızlı müdahalesi vatandaşların takdirini kazandı. - BATMAN