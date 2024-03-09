Batman\'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı

Antalya'da Son 1 Haftada 234 Şahıs Tutuklandı

Antalya'da gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, asayiş olaylarına karışan 234 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik çalışma yaptı. Uygulamalar sonucunda bin 403 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 234 şahıs tutuklandı. Ayrıca trafik denetimlerinde aranması bulunan 3 otomobil ve 8 motosiklet ele geçirildi, 4 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda 25 tabanca, 9 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca ve 292 fişek ile 5 bisiklet ele geçirildi.