Batman'da restorana ateş açan kar maskeli 2 şüpheli aranıyor, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Batman'da restorana ateş açan kar maskeli 2 şüpheli aranıyor, yaralanan olmadı

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Batman\'da restorana ateş açan kar maskeli 2 şüpheli aranıyor, yaralanan olmadı
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Batman GAP Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir restorana motosikletle yaklaşan kar maskeli 2 kişi iki el ateş etti. İş yerinde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı; kaçan şüpheliler havaya üç el daha ateş etti ve polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

Batman'da motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, bir restorana ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 kişi, motosikletle geldikleri restorana iki el ateş etti. Şüpheliler, kaçarken havaya da üç el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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