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Batman'da Sanayi Sitesinde Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Batman'da Sanayi Sitesinde Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Batman'ın Gültepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde park halinde olan bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da Sanayi Sitesinde Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
11.12.2023 - 22:58,
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Batman'da sanayi sitesinde park halindeki bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Gültepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde park halinde olan plakası öğrenilemeyen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Sanayi Sitesinde Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da Sanayi Sitesinde Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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