Batman'da şehirlerarası otobüs alev aldı - Son Dakika
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Batman'da şehirlerarası otobüs alev aldı

Batman\'da şehirlerarası otobüs alev aldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 44 yolcusu bulunan şehirlerarası otobüs motor kısmından yanmaya başladı. Kozluk Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

22.06.2024 22:41  Güncelleme: 22:57
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, 44 yolcusu bulunan şehirlerarası otobüs alev aldı.

Kozluk ilçesi İpekyolu Caddesi'nde akşam saatlerinde Van'dan Antalya'ya doğru hareket eden 34 GUJ 369 plakalı yolcu otobüsü motor kısmından yanmaya başladı. İçerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüsün içi kısa sürede dumanlarla kaplandı. Şans eseri Kozluk Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tutuşan otobüse belediyeye ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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