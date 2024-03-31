Batman\'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Batman'da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Gap Mahallesi Mereto Caddesi'nde seyir halinde olan Seat marka bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden sürücü yol ortasında bıraktığı otomobilinden dışarı kendini attı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin motor kısmını sardı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BATMAN