Batman\'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Batman'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Arif Bulvarı hem zemin geçit yolunda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu. - BATMAN