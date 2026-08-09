Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman Karşıyaka Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekti; ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi hasar oluştu.
Batman'da seyir halindeyken motoru alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekerek, güvenli bir noktada durdurdu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler daha sonra araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
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