Batman'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman\'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.B. isimli kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 16:12
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda F.B. (24) silahla vurularak göğsünden ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen F.B., yapılan tüm müdahalelere kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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