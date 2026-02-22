Batman'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
Batman'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Batman'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
22.02.2026 21:25
Batman'da bir kişi, uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan yakalandı.

Batman'da bir şahsın elindeki uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtığı olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2 vatandaş yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, caddeyi yaya ve araç trafiğine kısmen kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki silah ve kovanlar üzerinde detaylı inceleme başlatırken, kaçan şahıs kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Batman'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
