Batman'da Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı
Batman'da Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Batman\'da Silahlı Saldırı: Şahıs Tutuklandı
23.02.2026 22:37
İftar sonrası rastgele ateş açan Ü.G., polis kovalamacasının ardından yakalanarak tutuklandı.

Batman'da iftar sonrası mahalle arasında uzun namlulu silahla rastgele ateş açan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.G. isimli şahıs, iftar sonrası AK-47 uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. Şahıs, daha sonra Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarına doğru ilerleyerek ateş etmeye devam etti. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, olayda kullandığı AK-47 tüfekle birlikte kısa sürede yakalandı. Olayda çevrede bulunan 2 vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirilirken, şüphelinin ilk belirlemelere göre ailevi sorunlar nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

