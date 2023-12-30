 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

30.12.2023 - 22:06,
Abone Ol

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

BATMAN - Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.G. idaresindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman Kıra Dağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücüyle birlikte yaralanan Ç.G., E.G., C.G., ve G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Batman, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika


22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01
Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

Son Dakika
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 23:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement