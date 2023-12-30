Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
BATMAN - Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ö.G. idaresindeki 21 KE 198 plakalı otomobil, Batman Kıra Dağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücüyle birlikte yaralanan Ç.G., E.G., C.G., ve G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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