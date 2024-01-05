Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına darbe: 2 gözaltı

BATMAN - Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet yürüttüğü Suriye'deki kamplarda eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldığı ve MASAK raporları ile DEAŞ'ın çatışma bölgelerine finans desteği sağlayan şüpheliler olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent merkezinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları MASAK raporları ile belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan K.E. ile L.O. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.