Batman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 vatandaş yaralandı.

Kaza Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilene bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN