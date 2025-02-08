Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

08.02.2025 11:03
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Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 vatandaş yaralandı.

Kaza Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilene bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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