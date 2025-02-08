Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 vatandaş yaralandı.
Kaza Batman Turgut Özal Caddesi Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilene bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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