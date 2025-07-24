Batman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman- Beşiri karayolunda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında hafif tiraci araç ile römorklu traktör çarpıştı. Çarpışma sonucu römorktan kopan traktör yan dönerken orta refüje çarpan hafif ticari araç takla attı. Çarpışma ile birlikte traktör sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN