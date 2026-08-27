Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Hasankeyf'te kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Batman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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