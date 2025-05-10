Batman\'da Trafik Kazasında 6 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Batman Cudi Mahallesinde yaşanan kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki B.Ö. isimli kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 gün önce Cudi Mahallesinde ikamet ettiği evin önünde minibüsün çarptığı kız çocuğu ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören B.Ö., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından, B.Ö.'ün cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN