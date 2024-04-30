Batman\'ın Kozluk ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

3.Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D'nin emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN