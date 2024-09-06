Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Operasyonda bir şüpheli göz altına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 bin 136 adet sentetik ecza, bin 722 adet galara ve bin 414 adet lyrica maddesi ele geçirildiği ve operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN