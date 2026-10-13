Batman'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 8 Ekim'de il otogarında bir şahıs üzerinde 165 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 10 Ekim'de başka bir şahısta 21,42 gram eroin ve 87,72 gram metamfetamin bulan ekipler, yakalanan 2 kişiyi adli işlemlerin ardından tutuklayarak cezaevine teslim etti.
Batman'da üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Ekim'de il otogarında bir şahıs üzerinde yapılan aramada 165 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 10 Ekim'de başka bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise 21,42 gram eroin ve 87,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili yakalanan 2 şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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