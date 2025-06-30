Batman\'da \'Yan Bakma\' Kavgası: 3 Gözaltı

Batman'da 2 kişinin yaralandığı 'yan baktın' kavgasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

24 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'nde B.K. ve Y.E.B., yan baktıkları iddiasıyla S.D., E.O. ve S.T. tarafından darp edilip bıçakla yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine yaptığı çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BATMAN