Batman'da yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dört kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 183 gram bonzai uyuşturucu madde, 50 gram esrar, 1 tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

12.07.2024 09:58
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Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında aldıkları istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Batman'a geldikleri belirlenen 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 183 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bir işyerinde yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette paketlenmiş şekilde 23 parça halinde 50 gram esrar ve 1 tabanca ile buna ait 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Batman, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da yapılan operasyonda dört kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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