Batman\'da Kaçak Sigara ve Cep Telefonu Operasyonu

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Batman'da bir tanker ve iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara ve cep telefonu yakalandı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik düzenlenen operasyonda Hasankeyf Kavşağında akaryakıt yüklü bir tanker ile bir iş merkezinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, aramalarda 700 paket gümrük kaçağı sigara, 56 cep telefonu, 263 şarj adaptörü, 257 şarj kablosu, 11 akıllı bileklik, 10 kulaklık ve hoparlör ele geçirildiği, gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - BATMAN