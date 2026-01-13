Batman'da yaya geçidinde kaza: 2 yaralı

Batman'da yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi ile sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Turgut Özal Bulvarı Batman Belediyesi önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya ve sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN