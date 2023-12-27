Batman\'da yoğun sis nedeniyle kamyonun çarptığı inekler telef oldu

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Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama•
Batman'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kamyonun çarptığı iki inek telef oldu.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi istikameti Bıçakçı köyü mevkiinde bir kamyonun yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu çarptığı iki inek telef oldu. İnekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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