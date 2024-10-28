Batman'da yolcu otobüsü ile pikap çarpıştı: 6 yaralı
BATMAN - Batman'da belediyeye ait yolcu otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesi TOKİ konutları girişinde 72 BA571 plakalı belediye yolcu otobüsü ile 01 CNM 49 plakalı pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile pikap ters dönerek çıktığı kaldırımda elektrik direğine çarparak yan durdu.
Kazada aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralıların imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Otobüs ve pikaptan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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