Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza Batman Belde Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç. (26) isimli gence sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Zihinsel Engelli Genç Kaza Geçirdi - Son Dakika
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