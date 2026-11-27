Batman- Diyarbakır kara yolunda iki açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.