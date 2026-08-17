Batman-Diyarbakır yolunda kaza: 4 yaralı
Sürücü Pisti Kavşağı'nda kamyon ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.
Batman- Diyarbakır kara yolu Sürücü Pisti Kavşağı'nda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.
Batman-Diyarbakır kara yolu Sürücü Pisti Kavşağı'nda kamyon ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından araçta bulunan 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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