Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

3.Sayfa

Batman'ın Kozluk ilçesinde tarlada çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Kahveci köyünde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşan anızlar rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kısa sürede tüm bahçeyi saran alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesiyle güçlükle söndürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN