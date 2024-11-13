Batshuayi Dolandırıldı

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Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'ye dolandırıcılık şoku

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi Atunga'yı yaklaşık 7,3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen H.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren H.B.'ye 6 aylık ev kirasını ve araç temin etmesi için 200 bin Euro para ödedi. Yaklaşık 7,3 milyon lira ödeme yapan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, söz konusu ev kirasının ödenmemesi ve araç temin edilmemesi üzerine savcılığa giderek H.B.'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli H.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.B., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.