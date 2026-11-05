Bayburt DKMP ekipleri avlaklarda drone ve dürbünle yasa dışı avcılığı denetliyor

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla avlak alanlarda denetim gerçekleştiriliyor.

DKMP ekiplerince yürütülen kontrollerde avlak alanları ve yaban hayvanlarının yaşam alanları inceleniyor. Denetimler sırasında drone ile havadan tarama yapılırken, teleskoplu dürbün kullanılarak geniş alanlarda gözlem gerçekleştiriliyor.

Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontrollerle avcılık faaliyetleri takip edilerek yasa dışı avlanma olaylarının önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması hedefleniyor.