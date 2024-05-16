2023 Yılında Türkiye\'de Trafik Kazalarında Artış Yaşandı

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TÜİK, 2023 yılı trafik kaza istatistiklerini yayınladı. İstatistikte, Bayburt'ta 2023 yılında 198 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Türkiye'nin karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %83,1'i yerleşim yeri içinde %16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi yaralandı.

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre %25,2 arttı

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %8,5 artarken, toplam kaza sayısı %6,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %19,2, maddi hasarlı kaza sayısı %4,2, toplam ölü sayısı %25,2 ve yaralı sayısı %21,5 arttı.

Türkiye'de 2023 yılında bin taşıt başına 8,2 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2012 yılında 17 milyon 33 bin 413 adet iken 2023 yılında 28 milyon 740 bin 492 adede yükseldi. Ölümlü yaralanmalı karayolu trafik kaza sayısı ise 2012 yılında 153 bin 552 iken 2023 yılında 235 bin 71 oldu. Böylece bin taşıt başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası oranı 2012 yılında 9,0 iken 2023 yılında 8,2 oldu.

Ölümlerin %55,3'ü yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluştu

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın 195 bin 321'i yerleşim yeri içinde, 39 bin 750'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin %55,3'ü, yaralanmaların %77,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin %44,7'si yaralanmaların ise %22,7'si yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

Trafik kazalarında ölenlerin %45,5'ini sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %45,5'i sürücü, %32,3'ü yolcu, %22,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %75,1'inin erkek, %24,9'unun kadın, yaralananların ise %68,7'sinin erkek, %31,3'ünün kadın olduğu görüldü.

İncinebilir yol kullanıcıları toplam ölümlerin %39,9'unu oluşturdu

İncinebilir yol kullanıcıları(1) olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2023 yılındaki ölü sayısı 2 bin 610, yaralı sayısı ise 130 bin 909 oldu. Böylece incinebilir yol kullanıcıları, 2023 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 548 ölümün %39,9'unu, toplam 350 bin 855 yaralanmanın ise %37,3'ünü oluşturdu.

Yayalar bin 453 ölü sayısı ile toplam 6 bin 548 ölümün %22,2'sini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 610 ölümün %55,7'sini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri bin 14 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin %15,5'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının %38,9'unu oluşturdu.

Motosiklet sürücüleri 79 bin 902 yaralı sayısı ile 2023 yılındaki toplam 350 bin 855 yaralının %22,8'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının %61,0'ını oluşturdu. Yayalar ise 40 bin 774 yaralı sayısı ile toplam yaralıların %11,6'sını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 130 bin 909 yaralının %31,1'ini oluşturdu.

Toplam ölümlerin %10,1'ini 0-17 yaş grubundaki ölümler oluşturdu

Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin %10,1'ini, 18-24 yaş grubu %13,6'sını, 25-64 yaş grubu %56,3'ünü, 65 yaş ve üzeri ise %20,0'ını oluşturdu.

Yaralılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralıların %17,8'ini, 18-24 yaş grubu %21,5'ini, 25-64 yaş grubu % 53,9'unu, 65 yaş ve üzeri ise %6,8'ini oluşturdu.

Ölümlerin %52,4'ü tek araçlı kazalarda oluştu

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin %52,4'ü tek araçlı, %40,4'ü iki araçlı ve %7,2'si çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise %53,3'ü iki araçlı, %39,2'si tek araçlı ve %7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların %51,8'i iki araçlı, %42,2'si tek araçlı ve %6,0'ı ise çok araçlı kazalardan oluştu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 389 bin 362 taşıt karıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 389 bin 362 taşıtın %48,5'i otomobil, %23,8'i motosiklet, %14,0'ı kamyonet, %2,4'ü minibüs, %2,3'ü bisiklet, %2,3'ü çekici, %1,9'u kamyon, %1,7'si otobüs, %0,8'i traktör ve %2,4'ü diğer taşıtlardan oluştu.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %89,0 ile ilk sırada

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 317 bin 510 kusura bakıldığında kusurların %89,0'ının sürücü, %8,3'ünün yaya, %1,5'inin taşıt, %0,7'sinin yolcu ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı kazaların %65,9'u gündüz meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın %65,9'u gündüz, %31,8'i gece ve %2,3'ü alacakaranlıkta oldu.

Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında oldu

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı %10,3 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, Şubat ayı %5,0 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre ölümlü yaralanmalı kazalar %15,0 pay ile en fazla Cuma günleri ve %13,8 pay ile en az Çarşamba günleri gerçekleşti. - BAYBURT