Bayburt\'ta \'Basit Yaralama\' Suçunda Uzlaşma Sağlandı

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Bayburt'ta 'Basit Yaralama' suçunda müşteki ve şüpheli taraflar Gazze'ye 3 bin lira bağış yapılması şartıyla anlaştılar, yapılan bağışla, dosya mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturulmuş oldu.

Bayburt'ta yiyecek-içecek sektöründe hizmet veren bir işletmede iş yeri sahibi ile alkollü olduğu iddia edilen müşteri arasında tartışma yaşandı. İş yeri sahibi M.E.Y, dükkanına gelerek taşkınlık çıkarmaya çalışan alkollü müşteri E.A'yı hakarette bulunduğu gerekçesiyle iş yerinden çıkması için uyardı. E.A iş yerinden çıkmak istemeyip, uyarıya yumrukla karşılık verdi. Aynı iş yerinde çalışan A.Y'de araya girerek kavgayı ayırmak istedi. İşletme dışına güçlükle çıkarılan E.A'ya o arbede sırasında işletme sahibi ve çalışanı tarafından karşılık verildi. Etraftan geçenlerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bunun üzerine işletme sahibi M.E.Y ve çalışan A.Y, M.E'den şikayetçi oldular. Müştekilerin şikayeti üzerine şüpheli E.A hakkında 'Basit Yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosyadaki suçun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu kanaatine varıldı dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Dosya uzlaştırmacı olarak tayin edilen Uzlaştırma Büro görevlisi, şikayette bulunan taraflarla bir araya gelerek, uzlaşma şartlarını görüştüler. M.E.Y ve A.Y, dosyanın şüphelisi E.A uzlaşmaya varacaklarını, şartlarının da yaklaşık 8 aydır İsrail zulmüne uğrayan Gazze'ye bağış yapılması olduğunu uzlaştırmacıya bildirdiler. Dosyanın uzlaştırmacısı M.E.Y ve A.Y'nin şartını şüpheli E.A'ya ilettiler, E.A ise uzlaşma talebini kabul ederek, bir dernek aracılığıyla Gazze'ye 3 bin lira bağışta bulundu. Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin adeta arada köprü vazifesi görerek, yürüttüğü özverili çalışmalar sonucunda dosya mahkemeye intikal etmeden, çözüme kavuşturuldu. - BAYBURT