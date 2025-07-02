Bayburt'ta Jet Uçak Düğü Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bayburt'ta Jet Uçak Düğü Arama Kurtarma Başlatıldı

Bayburt\'ta Jet Uçak Düğü Arama Kurtarma Başlatıldı
02.07.2025 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt-Erzurum kırsalında düşen jet uçağı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bayburt- Erzurum kırsalı sınırlarında bir jet uçağın düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir jet uçağın düştüğü ihbarı geldi. Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Uçağın düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve içinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazaryolu, Havacılık, Güvenlik, bayburt, 3-sayfa, Erzurum, Ulaşım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Jet Uçak Düğü Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
CHP’nin Saraçhane mitingi olaylı geçti Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 42 kişi gözaltında CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
09:52
10 bin lira ödül için hastanelik oldular Kaburgalarını kıranlar bile var
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
09:50
İzmir’deki operasyonun kapsamı genişledi İşte Tunç Soyer’in gözaltına alındığı anlar
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
09:50
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
09:22
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 22:48:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Jet Uçak Düğü Arama Kurtarma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.