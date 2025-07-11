Bayburt\'ta kaza: Veteriner hekim hayatını kaybetti

Ahsunk Hanları önünde dün yaşanan kazada duvara çarparak ağır yaralanan sürücü Erdem Şahinkaya, hayatını kaybetti.

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada veteriner hekim olduğu öğrenilen Erdem Şahinkaya'nın kullandığı 69 AAG 288 plakalı Honda CR-V marka araç seyir halindeyken kontrolden çıkmış, duvara çarparak durabilmişti. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine götürülen Şahinkaya'dan sabah saatlerinde acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Şahinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BAYBURT